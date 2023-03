Pnrr: Fitto, 'bene regioni su dl, avanti con confronto' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Oggi in Conferenza unificata è stato acquisito il parere relativo al Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante ‘Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune'. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha espresso la propria "soddisfazione per aver ottenuto il parere favorevole di regioni, Comuni e Province su un tema di grande rilevanza, sul quale in questi mesi è stato svolto un lavoro di continua e proficua collaborazione e confronto tra Governo ed enti locali". Collaborazione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Oggi in Conferenza unificata è stato acquisito il parere relativo al Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante ‘Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza () e del Piano nazionale degli investimenti complementari al(Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune'. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il, Raffaele, ha espresso la propria "soddisfazione per aver ottenuto il parere favorevole di, Comuni e Province su un tema di grande rilevanza, sul quale in questi mesi è stato svolto un lavoro di continua e proficua collaborazione etra Governo ed enti locali". Collaborazione e ...

