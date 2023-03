Pnrr, centrati tutti gli obiettivi: in arrivo 19 miliardi per la terza tranche (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Italia ha finora conseguito tutti gli obiettivi previsti dal Pnrr per gli anni 2021 e 2022. Si tratta di 151 obiettivi sul totale dei 527 previsti dal Piano fino al 2026. Per il prossimo anno sono 96 i target da raggiungere e ora comincia la fase di realizzazione delle infrastrutture Il ministro dell’Economia Giorgetti fa il punto sullo stato di avanzamento del programma, ricordando che in queste settimane “è in corso la valutazione, da parte della Commissione europea, della terza domanda di pagamento presentata nel mese di dicembre, per un valore di circa 19 miliardi di euro, importo che prevediamo di acquisire nel prossimo mese di maggio”. Pnrr, gli obiettivi dell’Italia L’Italia ha conseguito tutti gli obiettivi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Italia ha finora conseguitogliprevisti dalper gli anni 2021 e 2022. Si tratta di 151sul totale dei 527 previsti dal Piano fino al 2026. Per il prossimo anno sono 96 i target da raggiungere e ora comincia la fase di realizzazione delle infrastrutture Il ministro dell’Economia Giorgetti fa il punto sullo stato di avanzamento del programma, ricordando che in queste settimane “è in corso la valutazione, da parte della Commissione europea, delladomanda di pagamento presentata nel mese di dicembre, per un valore di circa 19di euro, importo che prevediamo di acquisire nel prossimo mese di maggio”., glidell’Italia L’Italia ha conseguitogli...

