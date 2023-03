Plusvalenze Juve: la sentenza del Tar sui tribunali sportivi italiani (Di mercoledì 8 marzo 2023) La notizia del Tar che richiede alla Giustizia Sportiva di mostrare quel famoso documento richiesto un’infinità di volte dalle difese del processo Plusvalenze, è un colpo di scena per il mondo del calcio. Non solo perché potrebbe portare alla possibilità della Juventus di annullare la sentenza, ma soprattutto perché rappresenta un duro colpo alle dita della giustizia sportiva. Il Tribunale Amministrativo richiama infatti i tribunali sportivi a un esercizio della giustizia più coerente con la Costituzione e i principi del giusto processo. Ciò significa evitare l’iter segreto e privatistico a cui siamo stati testimoni il 20 gennaio scorso, e garantire che il diritto alla difesa e la certezza della sentenza non siano compromessi dal desiderio di velocità. La giustizia sportiva ha ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) La notizia del Tar che richiede alla Giustizia Sportiva di mostrare quel famoso documento richiesto un’infinità di volte dalle difese del processo, è un colpo di scena per il mondo del calcio. Non solo perché potrebbe portare alla possibilità dellantus di annullare la, ma soprattutto perché rappresenta un duro colpo alle dita della giustizia sportiva. Il Tribunale Amministrativo richiama infatti ia un esercizio della giustizia più coerente con la Costituzione e i principi del giusto processo. Ciò significa evitare l’iter segreto e privatistico a cui siamo stati testimoni il 20 gennaio scorso, e garantire che il diritto alla difesa e la certezza dellanon siano compromessi dal desiderio di velocità. La giustizia sportiva ha ...

