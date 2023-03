Plusvalenze | il Tar rimette in gioco la Juve | salta la penalizzazione?

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – La giustizia amministrativa sconfessa la giustizia sportiva. O, almeno,inlantus nel processo per le, che è costato finora ladi 15 punti in classifica in attesa dei prossimi sviluppi. L’intreccio tra i diversi livelli della giustizia, da qualsiasi angolazione si guardi il problema, contribuisce ad alimentare incertezza e a produrre l’effetto collaterale peggiore: la perdita di credibilità dell’intero sistema calcio. La ricostruzione degli aspetti ‘tecnici’ di quanto sta avvenendo aiuta a comprendere quanto sia accidentato il percorso che si sta percorrendo. L’origine della vicenda è il deferimento della procura federale della Figc per presunti illeciti derivanti da “violazioni in materia gestionale ed economica”, che fanno riferimento ...

Ovvero, l'effetto delle plusvalenze sui bilanci. Le motivazioni del Tar affondano il coltello nella piaga, evidenziando le lacune della giustizia sportiva. Il Tar ha ritenuto il ricorso della Juventus fondato. La difesa della Juventus segna un punto a proprio favore nel caso plusvalenze. Il Tar del Lazio ha, infatti, dato il via libera all'accesso per i legali del club alla carta chiamata 'nota 10940' del 14 aprile 2021 in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale chiarimenti interpretativi legati al caso delle plusvalenze.

Plusvalenze Juve, il Tar bacchetta i tribunali dello sport Tuttosport

