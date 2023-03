Plusvalenze, cosa cambia: “la Juventus potrebbe cavarsela con la Serie B” (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ giusto fare il punto della situazione sullo scandalo delle Plusvalenze fittizie e in particolar modo sulla Juventus, dopo la decisione del Tar del Lazio di consentire l’accesso per i legali alla carta “segreta”, chiamata “nota 10940” datata 14 aprile 2021 in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune interpretazioni sul caso Plusvalenze. La prima sentenza nei confronti della Juventus è state pesantissima: 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione per il caso delle Plusvalenze fittizie. Le accuse nei confronti del club bianconero sono state quelle di aver concluso, con società in Italia e all’estero, trattative di calciomercato sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. La Juventus ha presentato ricorso e la sentenza è attesa entro fine ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ giusto fare il punto della situazione sullo scandalo dellefittizie e in particolar modo sulla, dopo la decisione del Tar del Lazio di consentire l’accesso per i legali alla carta “segreta”, chiamata “nota 10940” datata 14 aprile 2021 in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune interpretazioni sul caso. La prima sentenza nei confronti dellaè state pesantissima: 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione per il caso dellefittizie. Le accuse nei confronti del club bianconero sono state quelle di aver concluso, con società in Italia e all’estero, trattative di calciomercato sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Laha presentato ricorso e la sentenza è attesa entro fine ...

