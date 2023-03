Piunti (Conou): 'Siamo realizzazione perfetta di economia circolare' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - “Noi Siamo l'economia circolare perfettamente realizzata: raccogliamo l'olio minerale usato in Italia e lo rigeneriamo al 98%.” Così Riccardo Piunti, presidente Conou, il Consorzio Nazionale Oli Usati che insieme ad AIEER, l'Associazione Economisti italiani dell'energia, commentando il convegno “Il ruolo dell'economia circolare nella politica energetica europea”, che si è tenuto a Roma. Un evento organizzato per discutere sulla riduzione e la dispersione dei rifiuti, su come migliorare la capacità di recupero e riciclo di materia e come accrescere la sostenibilità dei prodotti. Quel 98% delle rigenerazioni di cui parla Piunti riguarda le 186.000 tonnellate di olio usato raccolti da Conou ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - “Noil'mente realizzata: raccogliamo l'olio minerale usato in Italia e lo rigeneriamo al 98%.” Così Riccardo, presidente, il Consorzio Nazionale Oli Usati che insieme ad AIEER, l'Associazione Economisti italiani dell'energia, commentando il convegno “Il ruolo dell'nella politica energetica europea”, che si è tenuto a Roma. Un evento organizzato per discutere sulla riduzione e la dispersione dei rifiuti, su come migliorare la capacità di recupero e riciclo di materia e come accrescere la sostenibilità dei prodotti. Quel 98% delle rigenerazioni di cui parlariguarda le 186.000 tonnellate di olio usato raccolti da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AIEE_Italia : RT @Conou_consorzio: 'L’#EconomiaCircolare e la #TransizioneEnergetica devono coesistere in un’unica strategia. Una prospettiva che non rig… - Conou_consorzio : 'Come #CONOU rigeneriamo la quasi totalità dell’olio usato raccolto in Italia abbattendo le emissioni di CO2 e alle… - Conou_consorzio : 'L’#EconomiaCircolare e la #TransizioneEnergetica devono coesistere in un’unica strategia. Una prospettiva che non… - AIEE_Italia : RT @Conou_consorzio: ?? 'Il ruolo dell'#EconomiaCircolare nella politica energetica europea'. ?? Ne parlerà il Presidente Riccardo Piunti,… - Conou_consorzio : ?? 'Il ruolo dell'#EconomiaCircolare nella politica energetica europea'. ?? Ne parlerà il Presidente Riccardo Piunt… -