Più imprese scelgono donne manager per guidare il cambiamento | i risultati del nuovo avviso di Fondirigenti

Roma, 8 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Le imprese puntano sulla leadership delle proprie dirigenti per affrontare con successo le grandi transizioni in cui sono impegnate, in termini di sostenibilità, di digitalizzazione, di cambiamenti organizzativi: è quanto emerge dai risultati dell'ultimo avviso 2/2022 di Fondirigenti, dedicato alla leadership al femminile, la cui graduatoria è stata appena approvata dal CdA del Fondo. "La scelta di dedicare, per la prima volta, un avviso alla formazione delle sole donne dirigenti si è rivelata vincente", spiega Massimo Sabatini, direttore generale del Fondo interprofessionale leader in Italia per la formazione continua dei dirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager. "Di fronte a trasformazioni profonde -continua- del loro ...

