Gli ex compagni di squadra Ambrosini esi sono incontrati a Istanbul, città nella quale Andrea sta allenando essendo tecnico del Fatih Karagümrük . I due hanno ripercorso insieme l'esperienza con la maglia rossonera analizzando i ...... così mancando la qualificazione alla Champions in favore della Juve diche fu però liquidato per lasciare il posto proprio al livornese.che forse spiega la confusione che regnava ...

Pirlo e il retroscena sull'addio al Milan: "Sono andato via solo per un motivo" Corriere dello Sport

L'ex centrocampista azzurro ha confessato durante una chiacchierata con Ambrosini le ragioni del suo addio alla maglia rossonera ...