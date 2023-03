Pioli ci crede: “Con il Tottenham la partita della personalità” (Di mercoledì 8 marzo 2023) LONDRA – Pioli ci crede: “Quella di domani è la partita della personalità, dobbiamo cercare di controllare la gara contro un’avversaria che ha giocatori offensivi molto forti. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma dobbiamo giocare come sempre”. Questa la ricetta di Stefano Pioli per superare il ritorno degli ottavi di finale di Champions in casa del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Pioli ritrova Ibra: “Ora pensiamo ad arrivare fra le prime 4” Pioli rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2025 Pioli ci crede: “Fallisce solo chi si arrende, noi combatteremo” La ripresa secondo Pioli: “In corsa su tutto, vogliamo ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) LONDRA –ci: “Quella di domani è la, dobbiamo cercare di controllare la gara contro un’avversaria che ha giocatori offensivi molto forti. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma dobbiamo giocare come sempre”. Questa la ricetta di Stefanoper superare il ritorno degli ottavi di finale di Champions in casa del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:ritrova Ibra: “Ora pensiamo ad arrivare fra le prime 4”rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2025ci: “Fallisce solo chi si arrende, noi combatteremo” La ripresa secondo: “In corsa su tutto, vogliamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpopuback2back : Il problema più grande di Pioli è che non sa aggiustare le cose durante la partita. Alcune volte ha peggiorato le c… - un_polle : @acmattiam Io rigiro il discorso sulla permalosità di Maldini… Per voi tiene più al suo mercato o a confermare Piol… - lucanunziata2 : @salamalekumismo Quindi c'è ancora qualcuno che crede che Pioli venga esonerato? - alessio30134974 : @MilanNewsit Magari almeno lui sa valorizzare i giovani no il pagliaccio presuntuoso che crede di essere il guardiola di Milano pioli - Liguglia : @un_polle Maldini difende Pioli perchè ci crede veramente in lui. -