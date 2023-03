Pierpaolo Panzieri, ucciso con 15 coltellate: 'Ferite alle mani, ha cercato di difendersi dall'amico killer' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pierpaolo Panzieri è stato ucciso da 15 coltellate con grande ferocia. A rivelarlo l' autopsia sul cadavere del 27enne originario di Pesaro , massacrato la sera del 20 febbraio da Michael Alessandrini ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023)è statoda 15con grande ferocia. A rivelarlo l' autopsia sul cadavere del 27enne originario di Pesaro , massacrato la sera del 20 febbraio da Michael Alessandrini ...

