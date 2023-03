Picchiarono un giovane in quattro: presi a Napoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) In quattro Picchiarono un giovane in via Petrarca a Napoli in una rissa scattata a seguito di una lite per futili motivi In quattro Picchiarono un giovane in via Petrarca a Napoli. Eseguita ieri dalla Polizia di Stato un’ordinanza di custodia cautelare. A finire ai domicilliari C. A., classe 2002 e E. L., classe 1991. Eseguito anche il provvedimento dell’obbligo di presentazione alla pollizia giudiziaria per G. G. classe 1993 e per M. G. classe 1999. I quattro sono ritenuti gravemente indiziati del reato di rissa aggravata. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica. la misura cautelare è scattata all’esito ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Inunin via Petrarca ain una rissa scattata a seguito di una lite per futili motivi Inunin via Petrarca a. Eseguita ieri dalla Polizia di Stato un’ordinanza di custodia cautelare. A finire ai domicilliari C. A., classe 2002 e E. L., classe 1991. Eseguito anche il provvedimento dell’obbligo di presentazione alla pollizia giudiziaria per G. G. classe 1993 e per M. G. classe 1999. Isono ritenuti gravemente indiziati del reato di rissa aggravata. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica. la misura cautelare è scattata all’esito ...

