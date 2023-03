Piantedosi, per il governo la tragedia sarebbe stata causata da una brusca virata degli scafisti (Di mercoledì 8 marzo 2023) In un’informativa alla Camera, presentata poi in Senato, Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione sul drammatico naufragio di Cutro che ha causato la morte di 72 migranti e un numero imprecisato di dispersi, mentre 80 sono le persone portate in salvo. Secondo Piantedosi, come confermato da una nota di palazzo Chigi, a causare l’immane disastro sarebbe stata “una brusca virata” degli scafisti e non errori commessi dalla macchina dei soccorsi. Il ministro ha anche parlato delle sue infelici dichiarazioni che hanno causato diverse polemice e le accuse delle opposizioni. Nel frattempo è stato arrestato il quarto scafista in Austria. L’informativa di Piantedosi e la brusca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) In un’informativa alla Camera, presentata poi in Senato, Il ministro dell’Interno Matteoha fatto il punto della situazione sul drammatico naufragio di Cutro che ha causato la morte di 72 migranti e un numero imprecisato di dispersi, mentre 80 sono le persone portate in salvo. Secondo, come confermato da una nota di palazzo Chigi, a causare l’immane disastro“unae non errori commessi dalla macchina dei soccorsi. Il ministro ha anche parlato delle sue infelici dichiarazioni che hanno causato diverse polemice e le accuse delle opposizioni. Nel frattempo è stato arrestato il quarto scafista in Austria. L’informativa die la...

