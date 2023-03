Piantedosi ne combina un'altra: contestato dai parenti delle vittime di Cutro per le salme trasferite (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Viminale decide d'imperio di spostare le bare al cimitero musulmano di Bologna, i parenti chiedono invece di poter riportarle nei Paesi d'origine. Il ministero alla fine è costretto a una mezza marcia indietro: lo spostamento è "temporaneo" e il rimpatrio sarà "a costo dello stato" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Viminale decide d'imperio di spostare le bare al cimitero musulmano di Bologna, ichiedono invece di poter riportarle nei Paesi d'origine. Il ministero alla fine è costretto a una mezza marcia indietro: lo spostamento è "temporaneo" e il rimpatrio sarà "a costo dello stato"

