Philips presenta Lumea IPL Serie 9900

(Di mercoledì 8 marzo 2023) In concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna,lancia il nuovoIPL, il dispositivo di epilazione IPL più intelligente di sempre con funzionalità SkinAI Il nuovoè infatti dotato di esclusive funzioni basate su Intelligenza Artificiale, disponibili sull’appIPL, che forniscono un’analisi virtuale personalizzata della pelle ed una guida al trattamento, migliorando nettamente l’esperienza nella fruizione del device. Basato sulla tecnologia utilizzata nei saloni di bellezza professionali,IPLcon SkinAI utilizza la luce pulsata intensa (IPL) per inibire la ricrescita del pelo, grazie a delicati impulsi di luce che colpiscono le radici. È stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaLestofante : RT @mariobianchi18: L'#8marzo 1979 la Philips presenta per la prima volta il #CompactDisc. Rivoluzione epocale che modifica il modo di frui… - mariobianchi18 : L'#8marzo 1979 la Philips presenta per la prima volta il #CompactDisc. Rivoluzione epocale che modifica il modo di… -

L'occasione perfetta sicon Kayden Williams (Ross Butler). Kayden è lunatico, pieno di ...La Guerra Desiderata - 29 marzo Altri film The Gentlemen - 1 marzo Waiting - 1 marzo Capitan" ......di gola Aeratore e versatore elettrico di vino Portafoglio in pelle bugatti Rasoio 3 in 1... disponibile in svariati colori e taglie che vanno dalla S alla 3XL,una stampa in tema ...Per quanto riguarda l'ampliamento verso la domotica la scelta di Zigbee non è casuale: le prime periferiche ad essere collegata saranno sicuramente le lampade smart diHue , Ikea e altri che ...

Philips TV OLED Ambilight 2023 ufficiali: caratteristiche MisterGadget.Tech

Oggi troviamo lo smart TV Philips PUS8007 da 43 pollici in offerta con uno sconto del 34% e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. Da acquistare subito ...TP Vision e Mediaset Infinity insieme per una nuova partnership che porterà contenuti gratuiti e a pagamento sugli Smart TV Philips in Italia.