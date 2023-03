PERONI TOP10 | SI CHIUDE LA 13° GIORNATA CON I SUCCESSI DI FIAMME ORO | VALORUGBY E ROVIGO

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma – L’incontro disputato quest’oggi alla Caserma Gelsomini di Roma tra la formazione della Polizia di Stato e quella di Mogliano ha aperto il programma dei posticipi del tredicesimo turno di gare del. Una partita a corrente alternata per i Cremisi che partono bene, ma poi subiscono la rimonta degli ospiti, andando anche sotto nella seconda frazione di gioco, ma riuscendo a rialzare la testa per poi portare il match a casa, con una vittoria particolarmente sofferta ma che porta in dote cinque preziosi punti per la classifica, che proiettano le Fiamme a quota 42, in piena zona playoff. Va alil derby emiliano: al Mirabello la formazione di Manghi supera l’HBS Colorno 22 a 19 al termine di un match giocato in sostanziale equilibrio. La meta realizzata a due minuti dal termine permette a Colorno di portarsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10 XIII turno i #posticipi della domenica #matcday #RaiSport #Eleven #finale #scudetto… - persempre_news : ?? Peroni #Top10 XIII turno gli anticipi del sabato #matcday #RaiSport #Eleven #rugby #rugbygram #rugbyplayer… - AlbertoRossi70 : Rugby, Peroni Top10 – La tredicesima giornata si apre sabato 4 marzo alle ore 14:00 con i seguenti incontri: Petrar… -

Troppa indisciplina nei placcaggi per l'HBS Colorno impegnata al Mirabello di Reggio Emilia nella 14° giornata del, ben 5 cartellini gialli estratti dall'arbitro Filippo Russo costringono i Biancorossi a giocare per alcuni minuti in 12 con Valorugby che ne approfitta archiviando il derby di ritorno ...Carlo Orlandi Calciatori : Benjamin Madero (Rugby Viadana 1970) 0/1 ; Maximo Ledesma (Rugby Lyons 1963) 8/10 Punti conquistati in classifica : Rugby Viadana 1970 0 - Rugby Lyons 1963 4Man of ...Si chiuderà con i posticipi in calendario domani, domenica 5 marzo, la tredicesima giornata del Campionato Italiano. Prime a scendere in campo, alle 14.00 sul prato della Caserma Gelsomini di Roma, le formazioni di Fiamme Oro e Mogliano Veneto Rugby. Seguiranno, con calcio d'inizio alle 15.45, i match ...

Top10, vittorie per Petrarca e Lyons - Top10 RugbyMeet

Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 30a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in It ...Troppa indisciplina nei placcaggi per l’HBS Colorno impegnata al Mirabello di Reggio Emilia nella 14° giornata del Peroni Top10, ben 5 cartellini gialli estratti dall’arbitro Filippo Russo costringono ...