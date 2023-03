Perifano ApB | “Sono anni che si naviga a vista con programmi indeterminati | si campa alla giornata”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“È sempre un bene discutere e confrontarsi. Ed è lodevole la tenacia con cui il Presidente di Confindustria Vigorito (molto convincente anche in versione “comandante “ Vigorito), con un’analisi serrata e senza tanta diplomazia, ripropone i temi della rottura dell’isolamento e dello sviluppo del territorio.- esordisce così in una nota stampa il leader dell’opposizione in Consiglio comunale a Benevento, l’avvocato Luigi Diego– Tuttavia è inevitabile notare come le questioni sul tappeto siano esattamente le stesse dello scorso anno: ferrovia Valle Caudina (ancora ferma); raddoppio Telese-Caianello (il cantiere non è partito); collegamento ferroviario con la zona Asi (il governo non sblocca i fondi); gallerie di via Avellino (il finanziamento non è arrivato); ospedale di S. Agata (il progetto c’è, ma non decolla) e via discorrendo. ...

