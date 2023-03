"Perdonami, devo chiedere scusa a Celentano": Serena Bortone senza parole (Di mercoledì 8 marzo 2023) Momenti di imbarazzo a Oggi è un altro giorno. Ospiti dell'ultima puntata andata in onda il 7 marzo, Paola Quattrini e le sue figlie. Nel corso dell'intervista con Serena Bortone, l'attrice e doppiatrice ha voluto ripercorrere la propria carriera piena di episodi curiosi e di aneddoti. Ma ad un tratto la sua voce è cambiata e la Bortone è rimasta stupita. Infatti la Quattrini ha voluto rivolgere un messaggio ad Adriano Celentano. Un messaggio che ha lsciato di sasso tutto lo studio: "Colgo l'occasione per chiedergli scusa. Ero sgarbata… In questi anni non gli ho mai chiesto scusa, non l'ho più incontrato. Lo faccio ora”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Paola Quattrini che insieme ad Adriano Celentano ha lavorato in coppia nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Momenti di imbarazzo a Oggi è un altro giorno. Ospiti dell'ultima puntata andata in onda il 7 marzo, Paola Quattrini e le sue figlie. Nel corso dell'intervista con, l'attrice e doppiatrice ha voluto ripercorrere la propria carriera piena di episodi curiosi e di aneddoti. Ma ad un tratto la sua voce è cambiata e laè rimasta stupita. Infatti la Quattrini ha voluto rivolgere un messaggio ad Adriano. Un messaggio che ha lsciato di sasso tutto lo studio: "Colgo l'occasione per chiedergli. Ero sgarbata… In questi anni non gli ho mai chiesto, non l'ho più incontrato. Lo faccio ora”. Sono state queste nello specifico leespresse da Paola Quattrini che insieme ad Adrianoha lavorato in coppia nel ...

