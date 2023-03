Perde il controllo dell’auto e finisce in un vallone: ferito 42enne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 87 che collega Benevento a Campobasso. Poco prima della galleria nel territorio di Sassinoro, un’auto è finita fuori strada e, dopo un volo di circa 20 metri, ha terminato la corsa in un vallone. Il conducente della vettura, un 42enne, è rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 87 che collega Benevento a Campobasso. Poco prima della galleria nel territorio di Sassinoro, un’auto è finita fuori strada e, dopo un volo di circa 20 metri, ha terminato la corsa in un. Il conducente della vettura, un, è rimasto gravemente. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

