Perché parlare di "rialzi prolungati" di tassi? Bankitalia non ci sta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non è certamente la prima volta che l'Italia alza la voce contro la Banca centrale europea. Rea (qui l'intervista all'economista Giorgio Barba Navaretti) di averci preso un certo gusto nell'alzare il costo del denaro. E questo, nonostante un'inflazione che almeno in Europa è figlia più della guerra che della domanda. E nonostante la crescita, sempre nel Vecchia continente, sia così fragile da vacillare al primo colpo di vento. nei giorni scorsi il governo italiano, per bocca del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha lanciato l'allarme: se Francoforte sui tassi non rallenterà il passo, per l'Italia e il suo debito saranno guai grossi. Questo lo sanno bene anche in Bankitalia. Via Nazionale non è alla prima uscita contro l'Eurotower. Più volte il governatore Ignazio Visco ha chiesto alla Bce di essere prudente, cauta, sul terreno dei ...

