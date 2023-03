Perché l’Italia può essere parte di un’alleanza Indo-Abramitica. Conversazione con Soliman (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Il costrutto Indo-abramitico è un quadro strategico che ridefinisce il Medio Oriente come Asia occidentale, una regione che si estende dall’Egitto, sulle rive del Mediterraneo, all’India e comprende le nazioni intermedie”, spiega Mohammed Soliman, direttore dello Strategic Technologies and Cyber Security Program al Middle East Institute di Washington. In una Conversazione con Formiche.net racconta come i collegamenti tra la regione Indo-pacifica e quella del Mediterraneo allargato siano frutto di dinamiche geopolitiche in aderenza e in molti casi in sovrapposizione. Ragionamento che segue la traiettoria del viaggio con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto prima l’India e poi gli Emirati Arabi Uniti – per poi ricevere questa settimana il primo ministro israeliano. Dunque toccando tutte le sponde ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Il costrutto-abramitico è un quadro strategico che ridefinisce il Medio Oriente come Asia occidentale, una regione che si estende dall’Egitto, sulle rive del Mediterraneo, all’India e comprende le nazioni intermedie”, spiega Mohammed, direttore dello Strategic Technologies and Cyber Security Program al Middle East Institute di Washington. In unacon Formiche.net racconta come i collegamenti tra la regione-pacifica e quella del Mediterraneo allargato siano frutto di dinamiche geopolitiche in aderenza e in molti casi in sovrapposizione. Ragionamento che segue la traiettoria del viaggio con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto prima l’India e poi gli Emirati Arabi Uniti – per poi ricevere questa settimana il primo ministro israeliano. Dunque toccando tutte le sponde ...

