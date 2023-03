Perchè la Francia si solleva contro la riforma delle pensioni? Un confronto europeo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono scesi in piazza in Francia oltre 1,2 milioni di lavoratori per protestare contro la riforma pensionistica annunciata dal Presidente Emmanuel Macron e dalla Premier Elisabeth Borne lo scorso mese gennaio. Una furia che non si vedeva dai tempi dei gilet gialli, un movimento di protesta sviluppatosi sempre in Francia nel 2018, contro il caro carburanti ed il caro vita e contro le politiche fiscali che penalizzano la classe media. Ed oggi che l’inflazione è tornata a crescere quella sensazione di disagio ed insoddisfazione ha spinto nuovamente la gente comune i piazza contro la crisi, contro l’inflazione e contro la riforma delle pensioni, volta a sanare il maxi buco ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono scesi in piazza inoltre 1,2 milioni di lavoratori per protestarelastica annunciata dal Presidente Emmanuel Macron e dalla Premier Elisabeth Borne lo scorso mese gennaio. Una furia che non si vedeva dai tempi dei gilet gialli, un movimento di protesta sviluppatosi sempre innel 2018,il caro carburanti ed il caro vita ele politiche fiscali che penalizzano la classe media. Ed oggi che l’inflazione è tornata a crescere quella sensazione di disagio ed insoddisfazione ha spinto nuovamente la gente comune i piazzala crisi,l’inflazione ela, volta a sanare il maxi buco ...

