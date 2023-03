Per l’Onu il Regno Unito non è libero di respingere i clandestini (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar – l’Onu contro il Regno Unito sulla questione riguardante i clandestini. La proposta di legge del governo britannico non piace ai buonisti delle Nazioni Unite, che dopo le inutilissime e francamente stucchevoli pacche sulle spalle all’Italia “lasciata sola” ora se la prende con l’esecutivo inglese. Onu contro la legge anti-immigrazione del Regno Unito La Gran Bretagna non può fermare la clandestinità. Perché andando al succo vero, la questione è sostanzialmente questa. La proposta di legge del ministro degli Interni britannico Suella Braverman presentatata alla Camera dei Comuni, che si riassume in una stretta molto netta sull’immigrazione (rimpatrio immediato per chi non ha i requisiti, oltre che perdita permanente del diritto di chiedere la cittadinanza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar –contro ilsulla questione riguardante i. La proposta di legge del governo britannico non piace ai buonisti delle Nazioni Unite, che dopo le inutilissime e francamente stucchevoli pacche sulle spalle all’Italia “lasciata sola” ora se la prende con l’esecutivo inglese. Onu contro la legge anti-immigrazione delLa Gran Bretagna non può fermare latà. Perché andando al succo vero, la questione è sostanzialmente questa. La proposta di legge del ministro degli Interni britannico Suella Braverman presentatata alla Camera dei Comuni, che si riassume in una stretta molto netta sull’immigrazione (rimpatrio immediato per chi non ha i requisiti, oltre che perdita permanente del diritto di chiedere la cittadinanza ...

