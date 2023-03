Per il virologo Bassetti, l’inchiesta sul Covid è solo una vittoria per i No Vax (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Eravamo tutti al buio nelle prime due settimane: è chiaro che oggi, con le conoscenze acquisite, la vediamo in maniera diversa, ma sindacare sulle decisioni prese in quel momento è profondamente sbagliato e rischioso». Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, uno dei virologi più noti del periodo pandemico, in un’intervista al Corriere dice che ci sono un «prima» e un «dopo» nella valutazione delle decisioni prese dagli attori in campo che si occuparono di gestire l’emergenza Covid nelle prime fasi della pandemia. E con l’inchiesta della Procura di Bergamo, prosegue, «si rischia di buttare benzina sul fuoco dei negazionisti e dei no vax, che prendono l’indagine come una vittoria. Non solo, in caso di condanne (le accuse sono a vario titolo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Eravamo tutti al buio nelle prime due settimane: è chiaro che oggi, con le conoscenze acquisite, la vediamo in maniera diversa, ma sindacare sulle decisioni prese in quel momento è profondamente sbagliato e rischioso». Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, uno dei virologi più noti del periodo pandemico, in un’intervista al Corriere dice che ci sono un «prima» e un «dopo» nella valutazione delle decisioni prese dagli attori in campo che si occuparono di gestire l’emergenzanelle prime fasi della pandemia. E condella Procura di Bergamo, prosegue, «si rischia di buttare benzina sul fuoco dei negazionisti e dei no vax, che prendono l’indagine come una. Non, in caso di condanne (le accuse sono a vario titolo ...

