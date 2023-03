Per il Samsung Galaxy S10 Lite l’ultimo gran aggiornamento, la One UI 5.1 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Samsung Galaxy S10 Lite sembra ora ricevere il suo ultimo importante aggiornamento del firmware in Europa, o almeno in Spagna. La One UI 5.1 è in fase di lancio per il device e, una volta concluso il processo, il telefono riceverà solo patch di sicurezza per la manutenzione. Come riportato da ‘SamMobile‘, gli utenti del Samsung Galaxy S10 Lite in Europa, almeno in Spagna, possono identificare l’aggiornamento in base alla versione del firmware G770FXXU6HWB4. Il pacchetto include la patch di sicurezza di febbraio 2023 e pesa quasi 1,2GB, anche se le sue dimensioni possono variare in base al mercato di destinazione. La One UI 5.1 è un fantastico aggiornamento del firmware ed è bello sapere che il Samsung ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) IlS10sembra ora ricevere il suo ultimo importantedel firmware in Europa, o almeno in Spagna. La One UI 5.1 è in fase di lancio per il device e, una volta concluso il processo, il telefono riceverà solo patch di sicurezza per la manutenzione. Come riportato da ‘SamMobile‘, gli utenti delS10in Europa, almeno in Spagna, possono identificare l’in base alla versione del firmware G770FXXU6HWB4. Il pacchetto include la patch di sicurezza di febbraio 2023 e pesa quasi 1,2GB, anche se le sue dimensioni possono variare in base al mercato di destinazione. La One UI 5.1 è un fantasticodel firmware ed è bello sapere che il...

