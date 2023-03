“Per colpa della guerra mio padre, ucraino, e mia madre, russa non si parlano più. Nel Donbass gli uomini illusi di diventare eroi” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Il 23 febbraio del 2022 è stata una giornata molto bella, trascorsa assieme al mio fidanzato a Mariupol, dove mi ero trasferita dal 2020. Una città bellissima, perfetta per me, non troppo grande o piccola; c’era il porto, il mare, si potevano fare lunghe passeggiate. La sera prima ero stata a teatro, proprio il teatro bombardato successivamente. Poi, all’alba del 24 una mia amica mi ha chiamato: ‘I russi hanno attaccato l’Ucraina. Prepara le tue cose, c’è un posto per te nella nostra macchina, ce ne andiamo’. L’incubo della guerra e della violenza tornava a perseguitarmi”. Yulia M. ha 28 anni e la sua vita sembra starle stretta. Mille esperienze e fatti, spesso drammatici, l’hanno fatta crescere in fretta. Una vita da errante in mezza Europa, da sola, con il conflitto in Ucraina che ne ha ritmato l’incedere e limitato gli affetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Il 23 febbraio del 2022 è stata una giornata molto bella, trascorsa assieme al mio fidanzato a Mariupol, dove mi ero trasferita dal 2020. Una città bellissima, perfetta per me, non troppo grande o piccola; c’era il porto, il mare, si potevano fare lunghe passeggiate. La sera prima ero stata a teatro, proprio il teatro bombardato successivamente. Poi, all’alba del 24 una mia amica mi ha chiamato: ‘I russi hanno attaccato l’Ucraina. Prepara le tue cose, c’è un posto per te nella nostra macchina, ce ne andiamo’. L’incuboviolenza tornava a perseguitarmi”. Yulia M. ha 28 anni e la sua vita sembra starle stretta. Mille esperienze e fatti, spesso drammatici, l’hanno fatta crescere in fretta. Una vita da errante in mezza Europa, da sola, con il conflitto in Ucraina che ne ha ritmato l’incedere e limitato gli affetti ...

