Pentathlon, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: tre azzurri accedono alla semifinale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Seconda giornata di gare a Il Cairo, in Egitto, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di Pentathlon moderno: in programma le qualificazioni maschili, con Matteo Cicinelli, Federico Alessandro e Giorgio Malan che vanno in semifinale, ed il ranking round di scherma della semifinale femminile, con quattro azzurre protagoniste. Nelle qualificazioni maschili Matteo Cicinelli (Carabinieri), Federico Alessandro (Aeronautica Militare) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) vanno in semifinale dopo aver affrontato oggi le prove di scherma, nuoto e laser run. Eliminato, invece, il quarto italiano in gara, Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri). Nel Gruppo A, vinto dall'egiziano Mohanad Shaban con 1180 punti davanti al sudcoreano Changwan Seo ed all'egiziano ...

