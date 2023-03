Pensioni Opzione Donna, riforma in arrivo già ad aprile? Ecco le modifiche possibili (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il governo sta attualmente valutando due opzioni per riconfigurare l’Opzione Donna, che consistono in un allentamento della stretta per un periodo di 6 o 9 mesi, o una “proroga secca” dei requisiti in vigore nel 2022. L’Opzione preferita sembra essere quella dell’allentamento, che consentirebbe ad almeno 10-13mila lavoratrici di andare in pensione a 59 anni, con alcune specifiche categorie che potrebbero uscire a 58 anni. Questo rappresenterebbe un aumento di 7-10mila lavoratrici rispetto alle regole restrittive della legge di bilancio del 2023. Tuttavia, entrambe le soluzioni richiedono risorse finanziarie che al momento non sono ancora state individuate. Secondo i ben informati, il Ministero del Lavoro, guidato da Marina Calderone, sembra convinto di poter ufficializzare presto le modifiche in cantiere. Tuttavia, ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il governo sta attualmente valutando due opzioni per riconfigurare l’, che consistono in un allentamento della stretta per un periodo di 6 o 9 mesi, o una “proroga secca” dei requisiti in vigore nel 2022. L’preferita sembra essere quella dell’allentamento, che consentirebbe ad almeno 10-13mila lavoratrici di andare in pensione a 59 anni, con alcune specifiche categorie che potrebbero uscire a 58 anni. Questo rappresenterebbe un aumento di 7-10mila lavoratrici rispetto alle regole restrittive della legge di bilancio del 2023. Tuttavia, entrambe le soluzioni richiedono risorse finanziarie che al momento non sono ancora state individuate. Secondo i ben informati, il Ministero del Lavoro, guidato da Marina Calderone, sembra convinto di poter ufficializzare presto lein cantiere. Tuttavia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... farastella21 : RT @ultimora_pol: Elly #Schlein: 'Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne non le colpisca sulle pensioni, riducendo opzione donna, ma facc… - ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne non le colpisca sulle pensioni, riducendo opzione donna, m… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Pensioni Ape sociale, il 31 marzo scadenza domande per le maestre. Chi ha chiesto Opzione donna può rinunciare https:/… - sole24ore : ?? #Pensioni, l’infinito rebus #Opzionedonna: restyling dal 1° luglio appeso alle risorse. - cip1964 : RT @moneypuntoit: Dopo le polemiche per la stretta in legge di Bilancio il governo Meloni pensa a delle modifiche per Opzione donna, mandan… -