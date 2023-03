Pensioni, nel restyling di Opzione donna lo stop al criterio dei figli (Di mercoledì 8 marzo 2023) I sindacati continuano a invocare un allentamento della stretta introdotta dall'ultima legge di bilancio, mentre i ministeri del Lavoro e dell’Economia sono ancora alle prese con l’istruttoria tecnica sulle ultime ipotesi sul tavolo: «proroga secca» dei requisiti 2022 o uscite a 59 anni per tutte le lavoratrici con 35 anni di versamenti, scendendo a 58 per alcune specifiche categorie. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 8 marzo 2023) I sindacati continuano a invocare un allentamento della stretta introdotta dall'ultima legge di bilancio, mentre i ministeri del Lavoro e dell’Economia sono ancora alle prese con l’istruttoria tecnica sulle ultime ipotesi sul tavolo: «proroga secca» dei requisiti 2022 o uscite a 59 anni per tutte le lavoratrici con 35 anni di versamenti, scendendo a 58 per alcune specifiche categorie.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabribri1977 : RT @MarcoRizzoPC: Quasi 300 manifestazioni in tutta la Francia nel giorno in cui il Senato discute l’articolo più controverso della riforma… - MarcoGi62062124 : RT @MarcoRizzoPC: Quasi 300 manifestazioni in tutta la Francia nel giorno in cui il Senato discute l’articolo più controverso della riforma… - lodifab : RT @MarcoRizzoPC: Quasi 300 manifestazioni in tutta la Francia nel giorno in cui il Senato discute l’articolo più controverso della riforma… - Matteo37508330 : RT @MarcoRizzoPC: Quasi 300 manifestazioni in tutta la Francia nel giorno in cui il Senato discute l’articolo più controverso della riforma… - Valery4029 : RT @puresoulfree: Mentre nel resto d'Europa si manifesta per i diritti fondamentali, contro la riforma delle pensioni, contro la guerra, a… -