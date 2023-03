Pensioni minime, perché non è ancora scattato l’aumento: quando arriverà l’adeguamento (Di mercoledì 8 marzo 2023) l’adeguamento delle Pensioni minime non è arrivato per tutti, c’è un motivo preciso e anche una procedura da seguire per poterlo ottenere. Sono molti gli anziani che attendono il passaggio delle Pensioni minime a 600 euro predisposto dalla Legge di Bilancio ma non ancora determinato per tutti. Pensioni minime, quando scatta l’aumento (ilovetrading.it)Si tratta di una variazione importante che dovrebbe offrire supporto a molti cittadini che vivono con un importo veramente basso. Le Pensioni minime sotto la soglia, come predisposto dalla Legge di Bilancio 2023, dovevano essere passate alla cifra unica di 600 euro per gli over 75. Un sistema per uniformare tutti coloro che ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 8 marzo 2023)dellenon è arrivato per tutti, c’è un motivo preciso e anche una procedura da seguire per poterlo ottenere. Sono molti gli anziani che attendono il passaggio dellea 600 euro predisposto dalla Legge di Bilancio ma nondeterminato per tutti.scatta(ilovetrading.it)Si tratta di una variazione importante che dovrebbe offrire supporto a molti cittadini che vivono con un importo veramente basso. Lesotto la soglia, come predisposto dalla Legge di Bilancio 2023, dovevano essere passate alla cifra unica di 600 euro per gli over 75. Un sistema per uniformare tutti coloro che ...

