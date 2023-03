Pensioni minime e aumento di 600 euro: quando arriva e a chi spetta (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Secondo la nuova Legge di Bilancio 2023, i pensionati con la pensione minima over 75 vedranno un aumento di 600 euro. Eppure, in Italia, ci sono persone che ancora attendono l’erogazione di aumenti sul proprio assegno mensile. Le Pensioni minime aumentano di 600 euro? Secondo il Governo sì Nelle logiche del Governo guidato da Giorgia Meloni, l’aumento di 600 euro avverrebbe solo per quelle Pensioni minime che appartengono agli over 75. Logiche ed idee, perchè nei fatti tutto ciò non compare. O almeno non ancora. Infatti, nonostante la manovra sia entrata in vigore da almeno due mesi, gli anziani ancora non hanno visto gli aumenti tanto reclamati dall’azione di questo Governo. Infatti, della proposta fatta da Forza Italia, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Secondo la nuova Legge di Bilancio 2023, i pensionati con la pensione minima over 75 vedranno undi 600. Eppure, in Italia, ci sono persone che ancora attendono l’erogazione di aumenti sul proprio assegno mensile. Leaumentano di 600? Secondo il Governo sì Nelle logiche del Governo guidato da Giorgia Meloni, l’di 600avverrebbe solo per quelleche appartengono agli over 75. Logiche ed idee, perchè nei fatti tutto ciò non compare. O almeno non ancora. Infatti, nonostante la manovra sia entrata in vigore da almeno due mesi, gli anziani ancora non hanno visto gli aumenti tanto reclamati dall’azione di questo Governo. Infatti, della proposta fatta da Forza Italia, e ...

