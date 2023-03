Pensioni, l’ultimo avviso dell’Inps preoccupa molti: cosa fare per non perdere l’assegno (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pensionati preoccupatissimi. A partire da marzo scattano i controlli dell’Inps e molti rischiano di perdere l’assegno. Il 20 marzo prenderanno il via le verifiche dell’Inps su una categoria di pensionati. Se costoro non dimostreranno di avere determinati requisiti, c’è il rischio di veder sfumare il proprio assegno mensile. Vediamo insieme chi sono gli interessati e cosa bisogna fare per non perdere la pensione. A marzo partono i controlli dell’Inps/ IlovetradingSegnate bene in agenda questa data: 20 marzo. Non perché è l’inizio dell’equinozio di primavera ma perché in questa data l’Inps farà partire una serie di controlli e verifiche su una categoria di pensionati. Chi saranno gli interessati? I controlli ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pensionatitissimi. A partire da marzo scattano i controllirischiano di. Il 20 marzo prenderanno il via le verifichesu una categoria di pensionati. Se costoro non dimostreranno di avere determinati requisiti, c’è il rischio di veder sfumare il proprio assegno mensile. Vediamo insieme chi sono gli interessati ebisognaper nonla pensione. A marzo partono i controlli/ IlovetradingSegnate bene in agenda questa data: 20 marzo. Non perché è l’inizio dell’equinozio di primavera ma perché in questa data l’Inps farà partire una serie di controlli e verifiche su una categoria di pensionati. Chi saranno gli interessati? I controlli ...

Pensioni, nel restyling di Opzione donna lo stop al criterio dei figli ... fin dal varo della manovra, si è impegnata a correggere l'attuale meccanismo che consente l'uscita ... Una stretta che ha prodotto un significativo restringimento del bacino, visto che dall'ultimo ... Pensioni, il governo al lavoro su Opzione donna In attesa della riforma delle pensioni, che si punta a mettere in ... Oggi l'accesso ad Opzione donna è limitato. L'ultima legge di ... Solo in quest'ultimo caso la riduzione a 58 anni è automatica. La ... Opzione donna, pensione anticipata a 59 anni e via il riferimento ai figli: ecco come potrebbe cambiare