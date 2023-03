Pensioni Ape sociale | il 31 marzo scadenza domande per le maestre Chi ha chiesto Opzione donna può rinunciare

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Prima finestraper Apeaperta fino al 31. Alla pensione Ape possono accedere ledi scuola dell'infanzia e primaria. Nella circolare ministeriale del 30 gennaio 2023 vengono fornite indicazioni anche per coloro che, avendo presentato domanda per Opziona, vogliono fare richiesta per Ape. L'articolo .

Con il mese di marzo si apre la campagna prevista per Ape Sociale. Come ogni anno le istanze debbono pervenire all'Inps entro il termine del 31 del mese. Non l'unica scadenza utile, ma è sicuramente la più importante. Ricordiamo che ... In attesa delle misure in Riforma da applicarsi il prossimo anno, per il 2023 restano in vigore le regole Fornero, il blocco degli scatti per la pensione anticipata, l'Ape Sociale, la Pensione Precoci e quella per usuranti e ...

Con il mese di marzo si apre la campagna pensioni prevista per Ape Sociale. Come ogni anno le istanze debbono pervenire all'Inps entro il termine del 31 del mese. Non l'unica scadenza utile, ma è ... La riforma pensioni sembra orientata su un'uscita a 60 anni per tutti. Ritorna nella vita dei lavoratori la pensione Quota 96. Ecco come.