Pena di morte per l'omicidio dell'ambasciatore Attanasio: come finisce il processo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La procura militare congolese ha chiesto la Pena di morte per i sei uomini processati dal tribunale di Kinshasa-Gombe per l'omicidio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista del Programma alimentare mondiale. Cinque dei sei imputati sono detenuti, il sesto è latitante. La Pena di morte è spesso richiesta e inflitta nella Repubblica Democratica del Congo, ma non viene applicata da 20 anni e viene commutata in ergastolo. Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La procura militare congolese ha chiesto ladiper i sei uomini processati dal tribunale di Kinshasa-Gombe per l'italiano Luca, ucciso il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista del Programma alimentare mondiale. Cinque dei sei imputati sono detenuti, il sesto è latitante. Ladiè spesso richiesta e inflitta nella Repubblica Democratica del Congo, ma non viene applicata da 20 anni e viene commutata in ergastolo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Afghanistan, #8marzo 2023. «Per noi donne la vita con tutti questi divieti è una pena di morte al rallentatore». - Agenzia_Ansa : Chiesta la pena di morte a Kinshasa per i sei uomini processati da un tribunale militare per l'omicidio dell'ambasc… - RaiNews : Richiesta la pena di morte per i sei accusati dell'omicidio di #LucaAttanasio - Serdy96124312 : @Patrizi53112221 @liliaragnar Sono state decisioni TROPPO pesanti, troppo ciniche, per poter pensare di far finta d… - Alessan08205065 : RT @CeresaRaffaele: Raid Israeliano....strage a Jenin.....6 morti Domani la Meloni accoglierà con tutti gli onori il capo del governo più… -