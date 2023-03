Pechino mette in guardia Washington sui rischi di uno scontro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo il fallimento del dialogo sull’Ucraina e la crisi dei palloni spia, la tensione tra le due grandi potenze continua a salire. Anche il contesto interno di ciascun paese rende più difficile limitare il conflitto. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo il fallimento del dialogo sull’Ucraina e la crisi dei palloni spia, la tensione tra le due grandi potenze continua a salire. Anche il contesto interno di ciascun paese rende più difficile limitare il conflitto. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : È lui o non è lui? Chi è 'l'imprenditore del vino' nel video che mette nei guai l'avvocata di Pechino Express - NikeSkywalker : RT @CasadelsoleTv: - Kiev chiede bombe a grappolo di Fabio Belli - Pechino mette in guardia Washington di Fabio Belli - Benzina sul fuoco d… - tra_mon : RT @CasadelsoleTv: - Kiev chiede bombe a grappolo di Fabio Belli - Pechino mette in guardia Washington di Fabio Belli - Benzina sul fuoco d… - mmrc974 : RT @CasadelsoleTv: - Kiev chiede bombe a grappolo di Fabio Belli - Pechino mette in guardia Washington di Fabio Belli - Benzina sul fuoco d… - CasadelsoleTv : - Kiev chiede bombe a grappolo di Fabio Belli - Pechino mette in guardia Washington di Fabio Belli - Benzina sul fu… -