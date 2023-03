Pechino Express, Giorgia Soleri e Federippi: «Fra noi è stato un gioco della fiducia» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Zaino in spalla e adrenalina in corpo, Le Attiviste Giorgia Soleri e Federippi sono pronte a incamminarsi lungo la via delle Indie. In onda dal 9 marzo, ogni giovedì su Sky Uno e NOW, la nuova edizione di Pechino Express porta infatti nel cuore dell’India, della Borneo malese e della Cambogia. Le condizioni non saranno confortevoli e le coppie devono mettere in campo tutto il loro spirito di adattamento per proseguire il più possibile nell’itinerario di sopravvivenza. “Non abbiamo avuto bisogno di convincerci a partire!”, ci dicono all’unisono Giorgia e Federica. “È stata un’esperienza complessa e sono stata male”, aggiunge Soleri raccontando il suo viaggio durante il quale ha dovuto fare i conti anche con la sua malattia (soffre di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 8 marzo 2023) Zaino in spalla e adrenalina in corpo, Le Attivistesono pronte a incamminarsi lungo la via delle Indie. In onda dal 9 marzo, ogni giovedì su Sky Uno e NOW, la nuova edizione diporta infatti nel cuore dell’India,Borneo malese eCambogia. Le condizioni non saranno confortevoli e le coppie devono mettere in campo tutto il loro spirito di adattamento per proseguire il più possibile nell’itinerario di sopravvivenza. “Non abbiamo avuto bisogno di convincerci a partire!”, ci dicono all’unisonoe Federica. “È stata un’esperienza complessa e sono stata male”, aggiungeraccontando il suo viaggio durante il quale ha dovuto fare i conti anche con la sua malattia (soffre di ...

