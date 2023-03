Pechino Express choc: «I poveri dovrebbero bruciare all'inferno». VIDEO (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giovedì 9 marzo 2023 inizia la nuova edizione di Pechino Express. Tutto è pronto per l'adventure game targato Sky, polemiche incluse. Ai nastri di partenza è scoppiata una bufera in seguito alle dichiarazioni rilasciate da un membro della coppia degli Avvocati formata da Lara Picardi e Alessandra Demichelis. Quest'ultima, conosciuta sui social per il suo profilo Dc Legal Show dove si mostra senza filtri e ostenta lusso, si è intrattenuta a parlare con l'amico Franco, imprenditore di vino. "Siamo arrivati in questo posto e c'erano solo escort e poveri, la cosa mi ha esaltato tantissimo", ha raccontato Franco. "Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo. I poveri dovrebbero bruciare all'inferno". Negli ultimi giorni la Demichelis era entrata nel ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giovedì 9 marzo 2023 inizia la nuova edizione di. Tutto è pronto per l'adventure game targato Sky, polemiche incluse. Ai nastri di partenza è scoppiata una bufera in seguito alle dichiarazioni rilasciate da un membro della coppia degli Avvocati formata da Lara Picardi e Alessandra Demichelis. Quest'ultima, conosciuta sui social per il suo profilo Dc Legal Show dove si mostra senza filtri e ostenta lusso, si è intrattenuta a parlare con l'amico Franco, imprenditore di vino. "Siamo arrivati in questo posto e c'erano solo escort e, la cosa mi ha esaltato tantissimo", ha raccontato Franco. "Ti ha esaltato la presenza dei? Che schifo. Iall'". Negli ultimi giorni la Demichelis era entrata nel ...

