Pechino Express, bufera su Alessandra Demichelis: "I poveri devono bruciare all'inferno" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Domani comincerà una nuova avventura televisiva con Pechino Express, ma una delle sue protagoniste è già al centro delle polemiche. Tra i protagonisti di Pechino Express c'è anche Alessandra Demichelis, professione legale, che in coppia insieme a Lara Picardi compone la squadra delle avvocate. Demichelis è nota per avere il profilo Instagram Dc Legal Show e per i suoi toni spesso provocatori. Alla vigilia della partenza, sappiamo già che si parlerà a lungo per via di un video, circolato tempo fa, in cui la Demichelis parlava in tono derisorio di povertà insieme ad un amico. Nel video si sente infatti un amico della Demichelis parlare di un'esperienza e dire: "C'erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!" E lei ...

