Pechino Express, al via la nuova edizione: coppie in gara, tappe e curiosità (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pronti per partire per una nuovo viaggio con il reality più avventuroso della nostra tv? Pechino Express sta per tornare in onda con una nuova edizione che si preannuncia scoppiettante. Si tratta della seconda edizione su Sky, che partirà giovedì 9 marzo e sarà condotta da una coppia che promette faville: Costantino Della Gherardesca ed … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pronti per partire per una nuovo viaggio con il reality più avventuroso della nostra tv?sta per tornare in onda con unache si preannuncia sttante. Si tratta della secondasu Sky, che partirà giovedì 9 marzo e sarà condotta da una coppia che promette faville: Costantino Della Gherardesca ed … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - fraversion : Victoria Cabello torna in tv, da maggio in prime time su TV8 con un format di cui è anche co-autrice. In coppia con… - LiberoMagazine_ : Non si placano le polemiche su #AlessandraDemichelis, nuova concorrente di #pechinoexpress: ecco cosa è successo - tuttopuntotv : Guai per Alessandra Demichelis di Pechino Express 10: “Dovrebbero bruciare” #PechinoExpress #AlessandraDemichelis… - fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… -