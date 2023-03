Pechino Express 2023 su Sky, anticipazioni prima puntata 9 marzo: concorrenti, coppie e tappe (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Riparte il viaggio più avventuroso e appassionante del piccolo schermo, quest’anno le coppie corrono, zaino in spalla, tra India, Borneo Malese e Cambogia. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio presentano la nuova stagione insieme al cast nel corso della conferenza stampa milanese. L’appuntamento è da giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le puntate di Pechino Express 2023 su Sky Al via la nuova edizione di Pechino Express, alla sua seconda edizione targata Sky. Costantino Della Gherardesca, Enzo Miccio, e le coppie dei concorrenti, presenti alla conferenza stampa milanese di oggi, lunedì 6 marzo, sono pronti a partire e a farci sognare nuovi orizzonti. L’avventura più affascinante e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Riparte il viaggio più avventuroso e appassionante del piccolo schermo, quest’anno lecorrono, zaino in spalla, tra India, Borneo Malese e Cambogia. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio presentano la nuova stagione insieme al cast nel corso della conferenza stampa milanese. L’appuntamento è da giovedì 9, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le puntate disu Sky Al via la nuova edizione di, alla sua seconda edizione targata Sky. Costantino Della Gherardesca, Enzo Miccio, e ledei, presenti alla conferenza stampa milanese di oggi, lunedì 6, sono pronti a partire e a farci sognare nuovi orizzonti. L’avventura più affascinante e ...

