Pechino Express 2023 streaming gratis e diretta TV8 o Sky Uno? Dove vedere prima puntata (Di mercoledì 8 marzo 2023) C’è grande attesa per la nuova edizione del programma di successo. Pechino Express 2023 prenderà il via giovedì 10 marzo alle ore 21.15 con la conduzione di Costantino della Gherardesca affiancato da Enzo Miccio. Le dieci coppie si sfideranno lungo un viaggio nel cuore dell’Asia che comprenderà la rotta di India, Cambogia e Borno Malese. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere Pechino Express 2023, domani si parte con la nuova avventura Game of Thrones: la stagione 8 arriverà ad aprile! “Creed II” sbaraglia i botteghini del cinema nel week-end Games of Thrones: tra pirateria e novità Mario Alessandro Camellini, il debutto Firenze Rocks 2019, Eddie ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) C’è grande attesa per la nuova edizione del programma di successo.prenderà il via giovedì 10 marzo alle ore 21.15 con la conduzione di Costantino della Gherardesca affiancato da Enzo Miccio. Le dieci coppie si sfideranno lungo un viaggio nel cuore dell’Asia che comprenderà la rotta di India, Cambogia e Borno Malese. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, domani si parte con la nuova avventura Game of Thrones: la stagione 8 arriverà ad aprile! “Creed II” sbaraglia i botteghini del cinema nel week-end Games of Thrones: tra pirateria e novità Mario Alessandro Camellini, il debutto Firenze Rocks 2019, Eddie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : L'avvocata torinese di «Pechino Express»: «I poveri devono bruciare all'inferno» - fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - fraversion : Victoria Cabello torna in tv, da maggio in prime time su TV8 con un format di cui è anche co-autrice. In coppia con… - GabbanelliGiada : @luvdebbb @poIizia_postale Ma quello ok e infatti ho detto che al gf mi sta piacendo, però non è che ho visto un Pe… - Ravenna24ore : Tutto pronto per Pechino Express 2023, al via anche la modella ravennate Barbara Prezia -