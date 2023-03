**Pd: Schlein 'sarò segretaria di tutti', ad horas incontro decisivo con Bonaccini** (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Il mio sforzo sarà quello di essere segretaria di tutte e di tutti in un'ottica di grande inclusività". E' netta Elly Schlein mentre si entra nei giorni caldi della trattativa, gli ultimi per chiudere un accordo prima dell'assemblea nazionale di domenica. Ad horas è atteso il confronto tra la neo segretaria e lo sfidante Stefano Bonaccini. Il nodo ancora da sciogliere, da cui poi a cascata scendono tutti gli altri tasselli del nuovo assetto dem, resta proprio quello del ruolo del presidente dell'Emilia Romagna. Ieri Bonaccini ha fatto il punto con i rappresentanti delle varie componenti che lo hanno sostenuto al congresso. Da quella riunione è uscita ribadita la volontà di collaborare per tenere unito il Pd. Come ha ripetuto lo stesso Bonaccini ieri sera in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Il mio sforzo sarà quello di esseredi tutte e diin un'ottica di grande inclusività". E' netta Ellymentre si entra nei giorni caldi della trattativa, gli ultimi per chiudere un accordo prima dell'assemblea nazionale di domenica. Adè atteso il confronto tra la neoe lo sfidante Stefano Bonaccini. Il nodo ancora da sciogliere, da cui poi a cascata scendonogli altri tasselli del nuovo assetto dem, resta proprio quello del ruolo del presidente dell'Emilia Romagna. Ieri Bonaccini ha fatto il punto con i rappresentanti delle varie componenti che lo hanno sostenuto al congresso. Da quella riunione è uscita ribadita la volontà di collaborare per tenere unito il Pd. Come ha ripetuto lo stesso Bonaccini ieri sera in ...

