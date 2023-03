Pd: Schlein, 'priorità è definire identità chiara, poi su questo dialogo con tutti' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Noi abbiamo appena fatto le primarie, la mia priorità è rilanciare l'azione politica del Pd, il Congresso serve per definire una identità chiara". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24 a proposito delle alleanze. "Su questo siamo aperti al dialogo con tutte le forze alternative alla destra. Le alleanze si costruiscono sulla concretezza di una visione che si può condividere, ma non è questa la priorità -ha spiegato la segretaria del Pd-. Avremo le amministrative, discuteremo sui territori, ma la prossima sfida è sulle europee, la vera sfida. Intendiamo porre un serio problema alla maggioranza e al governo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Noi abbiamo appena fatto le primarie, la miaè rilanciare l'azione politica del Pd, il Congresso serve peruna". Lo ha detto Ellya SkyTg24 a proposito delle alleanze. "Susiamo aperti alcon tutte le forze alternative alla destra. Le alleanze si costruiscono sulla concretezza di una visione che si può condividere, ma non è questa la-ha spiegato la segretaria del Pd-. Avremo le amministrative, discuteremo sui territori, ma la prossima sfida è sulle europee, la vera sfida. Intendiamo porre un serio problema alla maggioranza e al governo".

