Pd | Schlein incontra lavoratrici grande distribuzione | ' alto tasso precarietà' **

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni o qualche esponente della destra ha già dato solidarietà a Schlein per le espressioni volgari usate da un su… - CarloCalenda : Cara Cristina, credo di aver usato le parole più nette possibili. Nessuna alleanza politica è possibile con il PD d… - ultimora_pol : #Sondaggi Sondaggio di SWG Fonte: La7 Effetto Schlein: boom del PD, che si riporta appena sotto il 20%. Cresce an… - savedem65052841 : RT @Erica43581765: NAZISMO = DEMOCRAZIA GUERRA = PACE INVIO ARMI = DIPLOMAZIA #ZELENSKY #UCRAINA #USA #NATO #UE #PartitoDemocratico #PD #El… - maximchd : RT @Libero_official: #EllySchlein da tempo segue i diktat di chi sta alle sue spalle: #Prodi, #Landini, #Orlando e #Franceschini. Storia tr… -

... l'ex parlamentare ha di fatto lanciato la propria scommessa: " Ilmi sembrava non la risorsa ma ... Vendola e il "nuovo paradigma"L'arrivo dellaal Nazareno, infatti, rappresenta una ...Ellye Giorgia Meloni - da sponde opposte - concordano. Elly dieci giorni fa lo ha detto parlando della sua sorprendente scalata alcon una frase - slogan ad effetto ("Non le hanno viste ...Lo ha detto la segretaria delEllyintervistata a Start su Sky Tg24. 'Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne non le colpisca sulle pensioni come ha fatto con opzione donna, faccia un ...

Sondaggi politici, effetto Schlein: il Pd cresce a scapito dei 5 Stelle la Repubblica

Dopo l'elezione di Elly Schlein alla segreteria, sarebbero oltre tremila le nuove iscrizioni al Partito Democratico. Una vittoria che apre la strada al cambiamento ...Un altro presunto traghettatore, individuato grazie alle informazioni rese dai superstiti, è stato rintracciato in Austria e sarà estradato in Italia.