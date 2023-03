Pd, Bonaccini: “Schlein ha saputo interpretare il cambiamento. Ma ora lavoreremo insieme” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Stefano Bonaccini è stato ospite, stasera, di Carta Bianca su Rai 3. Il Presidente dell’Emilia-Romagna ha commentato l’esito delle Primarie del Pd che lo hanno visto perdere contro Elly Schlein. Il suo commento: Penso che sia cresciuta via via nelle settimane e dopo le sconfitte elettorali è cresciuta una voglia di cambiamento che Elly Schlein ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Stefanoè stato ospite, stasera, di Carta Bianca su Rai 3. Il Presidente dell’Emilia-Romagna ha commentato l’esito delle Primarie del Pd che lo hanno visto perdere contro Elly. Il suo commento: Penso che sia cresciuta via via nelle settimane e dopo le sconfitte elettorali è cresciuta una voglia diche Elly... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa… - Giorgiolaporta : 1 milione di votanti ad almeno 2euro ciascuno, sono oltre 2 milioni di euro #cash nelle casse del #Pd. Come testimo… - fanpage : [INCHIESTA ESCLUSIVA] PRIMARIE DEL PD TRUCCATE IN CAMPANIA. Nella nuova inchiesta del team Backstair di… - PulcinoRossoner : RT @LArchimandrita: Se è vero (come è vero) che gli iscritti avevano votato #Bonaccini possiamo dire che il #Pd ha perso anche queste elezi… - globalistIT : -