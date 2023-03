Patrizia Carrano: età, marito, figli e biografia della giornalista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Patrizia Carrano è nata a Crespano del Grappa il 27 aprile 1946 e ha 76 anni di età, è una giornalista e scrittrice. Patrizia Carrano età, marito, figli Patrizia Carrano si è sposata a 17 anni, ma non è nota l’identità del marito così come non è noto se abbia dei figli. Dopo essersi separata, è stata ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)è nata a Crespano del Grappa il 27 aprile 1946 e ha 76 anni di età, è unae scrittrice.età,si è sposata a 17 anni, ma non è nota l’identità delcosì come non è noto se abbia dei. Dopo essersi separata, è stata ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Patrizia Carrano, chi è la scrittrice: età, carriera, libri, Anna Magnani - Dansai75 : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo #AnnaMagnani in compagnia di Laura Delli Colli, Patrizia Carrano ed Enrico Lucherini #OggièUnAltroGiorno (… - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo #AnnaMagnani in compagnia di Laura Delli Colli, Patrizia Carrano ed Enrico Lucherini #OggièUnAltroGiorno (… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo #AnnaMagnani in compagnia di Laura Delli Colli, Patrizia Carrano ed Enrico Lucherini #OggièUnAltroGiorno (… - altrogiornorai1 : Ricorderemo #AnnaMagnani in compagnia di Laura Delli Colli, Patrizia Carrano ed Enrico Lucherini… -