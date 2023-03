Patrizia Carrano, chi era l’ex compagno Nanni Loy: “Era spiritoso” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Patrizia Carrano è una scrittrice e autrice televisiva, dietro al successo di fiction Rai come Butta La Luna ed Assunta Spina: nel suo passato dodici anni d’amore con Nanni Loy Vedremo la giornalista tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove presenterà il nuovo libro “Tutto su Anna – la spettacolare vita della Magnani”: quattrocento pagine che ripercorrono la sua vita, i quarantasette film, le passioni e i luoghi cari dove la Magnani ha vissuto. Nata a Crespano Del Grappa nel 1946, si sposa a soli 17 anni con Carlo, uomo lontano dal mondo dello spettacolo. In un precedente intervento ad “Oggi è un altro giorno”, aveva raccontato. “Ero convinta di essere innamorata di un uomo delizioso, che ora a sessanta anni di distanza è uno dei più cari amici. Non riesco a innamorarmi di chi non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023)è una scrittrice e autrice televisiva, dietro al successo di fiction Rai come Butta La Luna ed Assunta Spina: nel suo passato dodici anni d’amore conLoy Vedremo la giornalista tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove presenterà il nuovo libro “Tutto su Anna – la spettacolare vita della Magnani”: quattrocento pagine che ripercorrono la sua vita, i quarantasette film, le passioni e i luoghi cari dove la Magnani ha vissuto. Nata a Crespano Del Grappa nel 1946, si sposa a soli 17 anni con Carlo, uomo lontano dal mondo dello spettacolo. In un precedente intervento ad “Oggi è un altro giorno”, aveva raccontato. “Ero convinta di essere innamorata di un uomo delizioso, che ora a sessanta anni di distanza è uno dei più cari amici. Non riesco a innamorarmi di chi non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertopontillo : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo #AnnaMagnani in compagnia di Laura Delli Colli, Patrizia Carrano ed Enrico Lucherini #OggièUnAltroGiorno (… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo #AnnaMagnani in compagnia di Laura Delli Colli, Patrizia Carrano ed Enrico Lucherini #OggièUnAltroGiorno (… - altrogiornorai1 : Ricorderemo #AnnaMagnani in compagnia di Laura Delli Colli, Patrizia Carrano ed Enrico Lucherini… - infoitcultura : Patrizia Carrano: età, marito, primo marito, figli, libri - TV2000it : RT @TV2000it: Una puntata dell'@orasolaretv2000 dedicata ad #AnnaMagnani di cui quest’anno ricorrono i cinquant’anni dalla morte, con ospit… -