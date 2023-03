Pastore: “Arriva una notizia per Napoli. Se sentite grida di gioia, sono i tifosi juventini” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Rosario Pastore commenta la situazione in casa Juventus dopo che il TAR ha accolto la richiesta che un documento venisse reso pubblico. Rosario Pastore, ex primo giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha pubblicato un post su Facebook in cui commenta le ultime notizie, non solo sul calcio. In particolare, ha espresso la sua felicità per la nomina di Maurizio de Giovanni come nuovo presidente del Premio Napoli, sottolineando l’importanza di avere un intellettuale di prestigio per un evento altrettanto prestigioso. Tuttavia, il suo buon umore è durato poco a causa della notizia del Tar del Lazio che ha accolto la richiesta della Juventus di rendere pubblico un documento in cui si avanzerebbe la richiesta di annullare la penalizzazione dei 15 punti. Questa richiesta sarebbe dovuta alla presunta scadenza dei tempi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Rosariocommenta la situazione in casa Juventus dopo che il TAR ha accolto la richiesta che un documento venisse reso pubblico. Rosario, ex primo giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha pubblicato un post su Facebook in cui commenta le ultime notizie, non solo sul calcio. In particolare, ha espresso la sua felicità per la nomina di Maurizio de Giovanni come nuovo presidente del Premio, sottolineando l’importanza di avere un intellettuale di prestigio per un evento altrettanto prestigioso. Tuttavia, il suo buon umore è durato poco a causa delladel Tar del Lazio che ha accolto la richiesta della Juventus di rendere pubblico un documento in cui si avanzerebbe la richiesta di annullare la penalizzazione dei 15 punti. Questa richiesta sarebbe dovuta alla presunta scadenza dei tempi ...

