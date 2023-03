Passanti accoltellati, l'aggressore resta in carcere (Di mercoledì 8 marzo 2023) resta in carcere Rhasi Abrahman, il 23enne marocchino arrestato due giorni fa dalla Polizia per aver ferito con un coltellino sei Passanti in una serie di rapine nelle vie attorno alla stazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023)inRhasi Abrahman, il 23enne marocchino arto due giorni fa dalla Polizia per aver ferito con un coltellino seiin una serie di rapine nelle vie attorno alla stazione ...

Resta in carcere Rhasi Abrahman, il 23enne marocchino arrestato due giorni fa dalla Polizia per aver ferito con un coltellino sei passanti in una serie di rapine nelle vie attorno alla stazione Centrale di Milano. Lo ha deciso il gip milanese Lidia Castellucci che, accogliendo la richiesta del pm Maura Ripamonti, ha convalidato l'arresto. "E' possibile che sia stato io, non lo so, non ricordo, avevo assunto tanto alcol e droga". Lo avrebbe detto, in sintesi, stando a quanto spiegato dal suo legale, Rhasi Abrahman durante l'interrogatorio.