Passanti accoltellati a Milano, l'aggressore resta in carcere: «Attacco violento e brutale, ha preso di mira donne sole» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Deve restare in carcere Rhasi Abrahman, il 23enne marocchino arrestato due giorni fa per aver aggredito alcuni Passanti in una serie di rapine vicino alla stazione Centrale di Milano. Lo ha deciso il gip milanese Lidia Castellucci, che ha accolto la richiesta del pm Maura Ripamonti per la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. Questa mattina Abraham, accusato per otto episodi di rapina e lesioni, è stato interrogato nel carcere di San Vittore. «È possibile che sia stato io. Non lo so, non ricordo, avevo assunto tanto alcol e droga», ha spiegato il 23enne, assistito dall'avvocato Nicola D'Amore. «Prima di arrivare in Italia non facevo uso di nessuno stupefacente – ha aggiunto Abraham -. Da quando sono arrivato in Italia faccio uso di hashish, eroina ...

