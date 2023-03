Pasquale Tridico a TPI: “Diamo ai giovani un lavoro (e un futuro) giusto” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Presidente Tridico, in questo libro lei ricorda anche la biografia di suo padre, e la sua storia. «Se lo faccio, esponendo una parte della mia biografia piu? privata, e? per dire una cosa importante: vede, io mi considero figlio del Welfare, un beneficiato della Stato sociale. E cosi? cerco di amministrare l’Inps: con quello che oggi si definirebbe uno spirito di “restituzione”». Perche? questa definizione ha a che fare con la sua vita? «Perche? io sono figlio di un padre analfabeta di uno sperduto paesino della Calabria. Per la parte piu? importante della sua vita mio padre era a tutti gli effetti anche sordomuto». Era?«Poi, nel 1979 lo Stato sociale entra per la prima volta nelle nostre vite. La mia sorella maggiore, primogenita, vent’anni piu? grande di me, si trasferisce a Salerno per fare l’universita?. Con grandi sacrifici, e da fuorisede, si laurea». E ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Presidente, in questo libro lei ricorda anche la biografia di suo padre, e la sua storia. «Se lo faccio, esponendo una parte della mia biografia piu? privata, e? per dire una cosa importante: vede, io mi considero figlio del Welfare, un beneficiato della Stato sociale. E cosi? cerco di amministrare l’Inps: con quello che oggi si definirebbe uno spirito di “restituzione”». Perche? questa definizione ha a che fare con la sua vita? «Perche? io sono figlio di un padre analfabeta di uno sperduto paesino della Calabria. Per la parte piu? importante della sua vita mio padre era a tutti gli effetti anche sordomuto». Era?«Poi, nel 1979 lo Stato sociale entra per la prima volta nelle nostre vite. La mia sorella maggiore, primogenita, vent’anni piu? grande di me, si trasferisce a Salerno per fare l’universita?. Con grandi sacrifici, e da fuorisede, si laurea». E ...

